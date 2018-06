Lite al mercato Paparelli, Ismaila: "Chiedo scusa a tutti i pisani"

E' stato pubblicato sulla pagina Facebook di Dario Danti, candidato consigliere comunale nella lista civica Con Danti per Pisa, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli, un video in cui il protagonista del litigio avvenuto sabato scorso, 16 giugno, al mercato Paparelli, spiega cosa è successo e chiede scusa a tutti i pisani per il suo comportamento, sottolineando di aver reagito verbalmente dopo essere stato offeso da un ambulante.