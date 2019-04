Elezioni comunali a Pontedera: Matteo Bagnoli è il candidato sindaco del centrodestra

Matteo Bagnoli è il candidato sindaco del centrodestra per Pontedera per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Dopo lo 'scivolone' di Giuseppe Brini, le forze del centrodestra unito convergono dunque sul nome di Bagnoli. Espressione di Fratelli d’Italia, la sua lista Pontedera SiCura, è appoggiata e sostenuta infatti da Lega e Forza Italia.

Nato a Pontedera il 3 ottobre del 1986, diplomato e laureando in economia, è sposato e dirige una cooperativa sociale di servizi per l’inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro. E’ stato membro per dodici anni del Rotaract di Pontedera dove ha ricoperto anche la carica di presidente. E’ appassionato di sport invernali e impegnato in politica fin dall’età di 14 anni nella sua città. Nel 2009 è stato eletto in Consiglio comunale nelle file del Pdl come il più votato di tutto il centrodestra. E’ segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

"Ringrazio tutto il centrodestra che sulla mia figura ha trovato la sintesi per far tornare grande la nostra città e riportare l’amministrazione comunale vicino alla gente. Avverto la responsabilità di essere il sindaco di tutta Pontedera e di tutte le frazioni - ha detto Bagnoli durante la conferenza stampa di presentazione - sicurezza, legalità, famiglia, lavoro saranno le priorità su cui lavoreremo nei prossimi cinque anni. Per questo, nei primi cento giorni di governo tra i primi provvedimenti, mi impegno ad aprire due sedi di Polizia municipale alla Rotta e alla stazione perché un’amministrazione comunale deve partire dal garantire la sicurezza dei propri cittadini".

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Giorgio Vannozzi, segretario provinciale Fratelli d’Italia, Raffaella Bonsangue, coordinatrice provinciale Forza Italia, Gabriele Gabbriellini, segretario provinciale Lega, Diego Petrucci, sindaco Abetone Cutigliano.