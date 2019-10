Presentazione del libro di Mazzeo in Comune: "Ha approfittato della mia buona fede"

"Il consigliere Mazzeo ha approfittato della mia buona fede". E' quanto sostiene il sindaco di Pisa, Michele Conti, in merito alla presentazione del libro 'Controccorente' scritto dal consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo, e presentato oggi, 31 ottobre, alle 18, in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa.

Un appuntamento finito al centro delle polemiche dopo il botta e risposta social tra lo stesso Mazzeo e il deputato leghista Ziello che aveva accusato il consigliere Dem di inquinare "i luoghi istituzionali del Comune di Pisa". Ad intervenire questa volta è il sindaco Conti, che dopo aver concesso il patrocinio del Comune e il permesso per utilizzare Sala Baleari come contenitore dell'appuntamento, era inizialmente stato ringraziato dallo stesso Mazzeo per aver dimostrato "di saper garantire la libertà di espressione di tutti i pisani".

"Quando sul tavolo della mia scrivania - sostiene Conti - è arrivata la richiesta di patrocinio da parte di un consigliere regionale unitamente a quella di utilizzo della Sala delle Baleari, non ho esitato neanche un secondo a concederle entrambe, confidando che la richiesta fosse stata promulgata per fini istituzionali. Invece si scopre che il consigliere Mazzeo utilizza il pretesto della presentazione del suo libro autocelebrativo per aprire la sua personale campagna elettorale per le prossime Regionali, organizzando di fatto una manifestazione politica con i suoi amici di partito. Credo che se queste erano le premesse e le finalità, Mazzeo non avrebbe dovuto chiedere la sala dove si svolge il maggior consesso democratico della città, ma doveva prenotare a sue spese una sala conferenze di un albergo come fanno da sempre i candidati di tutti i partiti".

"Io ovviamente non sarò presente all’iniziativa - prosegue Conti - e mi rammarico per la condotta di Mazzeo, non tanto per aver approfittato della mia buona fede, ma per la mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione che rappresento. Credo che questo comportamento scorretto di usare le istituzioni per fini personali o partitici risulti particolarmente odioso ai cittadini".