Il Pisa S.C. torna a Storo in ritiro. Appuntamento dal 17 al 29 luglio

Dopo averlo annunciato nei giorni scorsi, il Pisa Sporting Club comunica anche le date ufficiali del ritiro estivo: per la quarta estate consecutiva la compagine nerazzurra effettuerà la preparazione precampionato a Storo, nella Valle del Chiese. La squadra arriverà il 17 luglio a Storo e tornerà in Toscana il 29 luglio. Qualche giorno prima c'è la concreta possibilità che i nerazzurri svolgano le visite mediche nella zona di Montecatini. Il Trentino Alto Adige è quindi pronto ad accogliere le migliaia di turisti e appassionati che dalla Torre, nelle prossime settimane, muoveranno alla volta del Nord Italia. A presentare l'ormai consolidata partnership, dalla sala stampa dell'Arena Garibaldi, sono il presidente del Pisa Giuseppe Corrado e Diego De Carli, responsabile marketing della località trentina

Continuità anche nel ritiro

"Siamo orgogliosi di tornare nel ritiro che ha dato il via alla scalata alla Serie B", spiega Giuseppe Corrado. "Stiamo ancora predisponendo nel dettaglio tutto il ritiro, compreso anche il programma delle amichevoli da disputare in Trentino e a Pisa - prosegue il presidente - ma prima di tutto voglio ringraziare la Valle del Chiese per la grande ospitalità che ci ha sempre riservato". "Siamo impazienti di riprendere a parlare di campo e di riabbracciare gli amici di Storo - sottolinea Corrado - la Valle del Chiese insieme a noi ha intrapreso un percorso di crescita. Spero che possa proseguire su questa strada ancora a lungo insieme al Pisa".

"Voglio ringraziare il presidente che fin dal primo giorno nel quale ci siamo conosciuti ha voluto programmare con ordine e organizzazione il lavoro", sototlinea De Carli. "Ha saputo affrontare numerose difficoltà - prosegue il responsabile marketing - risolvendo i problemi che orbitavano attorno al Pisa Sporting Club. Adesso vivremo tutti insieme un ritiro da Serie B con grande carica, orgoglio ed entusiasmo". "Proveremo ad organizzare una serata nella quale mettere a contatto i tifosi con la dirigenza, il mister e alcuni giocatori della rosa: sarà un momento per celebrare i momenti più importanti della stagione e rivivere le tappe cruciali della cavalcata", conclude Diego De Carli.

La coppa della vittoria al Centro Commerciale Pisanova

La presentazione del ritiro è anche l'occasione per un'altra comunicazione da parte della società di via Battisti. Domani e sabato, 28 e 29 giugno, dalle 10 alle 20 la coppa della vittoria dei playoff di Serie C sarà ospitata nella galleria del Centro Commerciale Pisanova. Tutti i clienti del centro di Cisanello potranno immortalare la loro passione nerazzurra a fianco del trofeo conquistato a Trieste, a ideale conclusione della stagione 2018-2019. La coppa non potrà essere toccata, ma sarà a disposizione di chiunque vorrà scattare una foto ricordo. "Il nostro successo è stato apprezzato e riconosciuto da tutti i nostri avversari", sottolinea il numero uno nerazzurro. "Questo è un fattore di grande soddisfazione - prosegue - che va ad aggiungersi all'attenzione che già circola attorno al nostro club: tutti sono contenti di rivedere il Pisa in Serie B. Non nascondo che anche sul piano del calciomercato abbiamo un biglietto da visita molto importante da presentare ai calciatori".

Giuseppe Corrado non dimentica di citare nuovamente l'apporto del pubblico: "Siamo tornati nella categoria nella quale eravamo approdati a Pisa. Il nostro obiettivo è sempre stato e sarà sempre di non tradire la fede e la fiducia dei nostri tifosi". "Per noi è un grande onore ospitare l'ultimo capitolo di una stagione trionfale - conclude Giacomo Carrara, presidente degli operatori del Centro commerciale Pisanova - mi auguro che sia di buon auspicio per un campionato ancora più esaltante. Il Centro commerciale è fiero di essere al fianco dello Sporting Club".