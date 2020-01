Osservatorio contro la mafia, Lazzeri (Lega): “Un’ampia convergenza di tutte le forze politiche”

Dopo l’approvazione all'unanimità avvenuta nella seduta del Consiglio comunale di martedì scorso, 28 gennaio, sulla proposta di delibera per la 'Nomina dei componenti dell'Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità, con particolare riferimento alle infiltrazioni mafiose nel territorio ed eventi corruttivi', stamattina, il consigliere comunale Marcello Lazzeri (Lega) – che è anche presidente della Commissione Politiche sociali del Comune – ha voluto esprimere la sua soddisfazione, non solo per i tempi, relativamente brevi, ma anche e soprattutto per l’ampia convergenza che è stata registrata, su questo importante tema, da parte di tutte le forze politiche e che “conferma anche che la nostra città, è culturalmente molto, molto avanti”.



Sono stati 8 i cittadini che hanno presentato la domanda per far parte di questo Osservatorio. I tre cittadini che sono stati eletti sono Giulia Garofalo, Gaetano Schiavone e Giacomo Guerrieri.

Questo Osservatorio è stato istituito il 22 marzo del 2018. Come si legge nel Regolamento istitutivo di questa importante istituzione comunale, l’Osservatorio ha “funzioni consultiva, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell’amministrazione comunale nei campi relativi alla diffusione della cultura della legalità”, “di promozione di attività finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di illegalità”, e di promozione “della cultura sociale dell’antimafia come elementi imprescindibili del tessuto sociale”. Questo Osservatorio dovrà, inoltre, come si legge sempre dal suo Regolamento istitutivo, “redigere annualmente una relazione su i fenomeni oggetto di analisi da presentare al Consiglio Comunale, fornire formazione ed indicazioni utili ai diversi settori del Comune per le tematiche di anticorruzione e contrasto alla criminalità”.

L’Osservatorio sarà composto da 5 membri. Fanno parte di diritto di questo Osservatorio, il direttore del master dell’Università di Pisa 'Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione' ed il coordinatore di 'Libera, associazione, nomi e numeri contro le mafie', mente i restanti tre membri dell’Osservatorio, come si è visto, sono nominati dal Consiglio comunale.

I componenti di questo Osservatorio svolgeranno la propria attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.