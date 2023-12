Tirocini curriculari universitari: Arcadia e la Scuola di medicina - Scienze Motorie Unipi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’a.s.d. a.p.s. ARCADIA ha stipulato una convenzione con La Scuola di Medicina dell’Università di Pisa per la realizzazione di tirocini curriculari in Scienze Motorie. L’attività curriculare è al pari delle lezioni frontali, e in quanto tale è regolata da specifiche norme. Ogni anno di corso universitario è prevista l’acquisizione di un numero specifico di crediti formativi (CFU) per attività di tirocinio; per l’attuale ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Motorie (D.M. 270 SMO-L) i crediti per l’attività di tirocinio sono così ripartiti: – Tirocinio I anno, codice esame 242ZW (6 cfu, corrispondenti a 90 ore di tirocinio) – Tirocinio II anno, codice esame 243ZW (7 CFU, corrispondenti a 105 ore di tirocinio) – Tirocinio III anno, codice esame 244ZW (8 CFU, corrispondenti a 120 ore di tirocinio). Il tirocinio può essere svolto solamente in strutture convenzionate o affiliate. L’Arcadia con il suo progetto WALKING-LIFE offre l’opportunità agli studenti di svolgere attività formativa nel settore dell’Atletica, Fitwalking, Ginnastica posturale integrata, per la fascia di età 6-90 anni. Per ogni info e primo contatto scrivere a info@arcadiapisa.it