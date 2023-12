Natale, come preparare un menù gluten free per chi soffre di celiachia

Il pranzo di Natale, per chi soffre di celiachia, può essere fonte di preoccupazione: nel cibo che si sta mangiando, infatti, potrebbe essere finito accidentalmente del glutine. Per evitare questo inconveniente, CeliachiaFacile ha stilato una lista di consigli utili.

Il primo consiglio è quello di preparare un pranzo gluten free per tutti i commensali. "In questo modo si scongiura del tutto il rischio di contaminazioni accidentali – afferma Michele Mendola, fondatore della community online CeliachiaFacile e autore dell’omonimo best-seller . - Inoltre, è anche una questione di praticità: chi cucina dovrà preparare diverse pietanze e in questo modo non dovrà pensare anche a un menù dedicato a chi è intollerante". E non si deve temere di fare brutta figura: "I cibi senza glutine hanno raggiunto un livello di qualità elevatissimo, e hanno le stesse proprietà organolettiche dei cibi normali. Oltretutto ci sono aziende che si dedicano alla produzione di specialità locali, e quindi non si deve rinunciare ai piatti della tradizione. Per chi adora cucinare, inoltre, ci sono anche delle farine senza glutine che consentono di preparare qualunque manicaretto".

Preparare lo stesso menù per tutti ha anche un altro vantaggio, quello di aiutare chi non sa di essere intollerante al glutine. "In realtà, in Italia, solo un celiaco su tre ha ricevuto la diagnosi – prosegue Mendola. - I soggetti accertati sono appena 240mila, ma secondo le stime sono intolleranti al glutine tra le 600 e le 700 mila persone".

Mendola stila una lista dei cibi che si possono mangiare senza preoccupazioni (carne, formaggi, uova, pesce, frutta, legumi e verdura) e sottolinea che ci sono anche una serie di cereali - come il riso, il mais, e il grano saraceno - che sono naturalmente privi di glutine. "Alcuni alimenti però possono contenere del glutine, anche se a prima vista non si direbbe – avverte il fondatore di CeliachiaFacile. - Attenzione soprattutto a salumi, formaggi spalmabili, caramelle e torroni, per i quali è fondamentale leggere attentamente le etichette". Per quanto riguarda gli alcolici, vino e spumante non presentano rischi; distillati come grappa, rum, whisky, vodka e gin di norma non hanno contro-indicazioni, ma alcuni potrebbero contenere aromi o additivi vietati. Anche per questi è meglio leggere l’etichetta. Attenzione invece alla birra, ma in commercio se ne trovano moltissime gluten-free. Le bevande gassate in genere non hanno controindicazioni, ma per quelle meno diffuse è buona norma controllare la lista degli ingredienti.