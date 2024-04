E' stato presentato giovedì 4 aprile, a Palazzo Gambacorti, l’avvio del ciclo di visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate per l’anno 2024 a Pisa da Fondazione ANT. Grazie all’impegno del gruppo di volontari che ha dato vita alla nuova Delegazione ANT di Pisa e alla sinergia con vari soggetti del territorio pisano, il 2024 vedrà un notevole aumento del numero di visite messe a disposizione da ANT per i cittadini che vivono nel territorio pisano.

In particolare, nel primo semestre sono già state stabilite le date delle prime tre giornate di 'Progetto melanoma' rivolte ai cittadini di Pisa e provincia, che saranno ospitate gratuitamente dagli studi Medici della Misericordia di Pisa, in via Gentile da Fabriano 1.

Nello specifico, grazie al 'Progetto Melanoma' ANT, sarà possibile accedere a visite dermatologiche gratuite con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Le prime due date, aperte a tutta la cittadinanza, saranno il 12 aprile e il 24 maggio, mentre la terza data, il 14 giugno sarà riservata a cittadini/e in condizione di fragilità economica e sociale.

Per accedere alle visite di aprile e di maggio occorrerà registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite, a partire dalle ore 10 del 5 aprile, fino ad esaurimento posti. Per le visite di giugno, i pazienti verranno individuati per il tramite della Società della Salute attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, con la preziosa collaborazione della Misericordia di Pisa e con il sostegno, che si ripete anche quest’anno, di Fondazione Pisa. Il progetto vedrà inoltre l’importante collaborazione dell’Associazione contro il Melanoma di Pisa, che opera da vent'anni nella prevenzione del melanoma sul territorio pisano.

"E’ una grande soddisfazione poter essere qui oggi ad annunciare il programma di prevenzione oncologica gratuita ANT per i cittadini e le cittadine di Pisa per quest’anno - ha dichiarato Pietro Augello, delegato ANT Pisa - Da qualche mese io e un gruppo di volontari, donne e uomini speciali, sensibili nell’intercettare un bisogno e capaci di mettersi al servizio della comunità, ci siamo attivati per dare vita a una nuova Delegazione ANT a Pisa, che possa ampliare le attività di prevenzione oncologica gratuita di ANT nella nostro territorio".

"Sono onorato di ricoprire il ruolo di Delegato di Pisa di ANT. Ho avuto il privilegio di conoscere la presidente nazionale Raffaella Pannuti e di visitare la sede nazionale ANT, entrando in relazione con tante persone, tutte animate dal desiderio di soddisfare necessità e assicurare vicinanza. Anche a Pisa possiamo soddisfare le esigenze di vicinanza alle persone, organizzando iniziative di prevenzione oncologica, grazie al contributo di ognuno di noi. Non saremmo qui oggi senza la generosità dei cittadini che hanno donato ai banchini ANT da noi organizzati prima e dopo il periodo natalizio e in prossimità del periodo pasquale a Pisa, grazie a soggetti come l’Associazione Esperia che ha scelto di dedicarci una serata lo scorso febbraio e naturalmente grazie alla Fondazione Pisa che ci sostiene già da diversi anni".

Conclude Augello: "Vorrei ringraziare anche la Misericordia di Pisa che ha accolto subito la nostra iniziativa di prevenzione gratuita nei propri ambulatori, iniziativa che ha una profonda valenza sociale perché una delle giornate di visite dermatologiche gratuite sarà dedicata a soggetti economicamente e socialmente fragili individuati tramite la Casa della Salute, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa che ci ospita oggi e ci ha dato il suo patrocinio. Naturalmente non ci fermiamo qui: nel secondo semestre renderemo disponibili altre giornate di visite gratuite, con l’Ambulatorio Mobile ANT- Bus della Prevenzione che farà tappa a Pisa nel mese di ottobre".

"Diagnosi precoce e prevenzione sono fattori fondamentali nella cura della malattia e per salvare vite umane - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - e devo dire che come amministrazione manteniamo alta l'attenzione e l'impegno nella salvaguardia, nelle attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione a tutela della salute dei nostri cittadini. Ed è per questo che quando mi è stata proposta dal presidente dell'Associazione Ant, questa iniziativa I’ho accolta con grande interesse non soltanto perché guarda al bene più prezioso, che è la nostra salute, con una campagna di prevenzione gratuita e di sensibilizzazione ma anche per l'attenzione che viene rivolta alle persone economicamente e socialmente più fragili che spesso, per questi motivi si trovano a dover rinunciare ad effettuare controlli che invece sono importanti per prevenire e curare eventuali malattie".

"Una di queste tre giornate di prevenzione, ovvero il 14 giugno, sarà riservata ai soggetti più vulnerabili che si trovano a vivere momenti di difficoltà, di incertezza economica e credo che questo rappresenti un grande gesto di solidarietà e vicinanza per i quali voglio ringraziare sentitamente l'Associazione Ant, tutti i volontari e professionisti per il prezioso lavoro che da anni portano avanti con grande impegno, dedizione e passione. E questa iniziativa è anche importante perché vede attuata quella rete di collaborazione e sinergia tra la nostra amministrazione, le associazioni e la Società della Salute, che ci vede insieme uniti per un bene comune che è quello della salute dei nostri cittadini".

"Siamo stati molto contenti di essere stati coinvolti in questo progetto di prevenzione e aver potuto mettere a disposizione gli spazi e la struttura – ha dichiarato Sandra Capuzzi, Commissaria Straordinaria Misericordia Pisa - Iniziative come queste ci permettono di rimettere al centro della nostra attività il rapporto con il territorio e con le realtà che operano in un settore simile al nostro. Questa è l’inizio di una collaborazione che speriamo di consolidi".

"Da tempo la Fondazione Pisa sostiene le iniziative di ANT dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, che vengono organizzate ogni anno per offrire la possibilità di sottoporsi a una visita specialistica - sostiene Maurizio Sbrana, interviene alla conferenza stampa per la Fondazione Pisa, portando il saluto del presidente Stefano Del Corso - In particolare è dal 2010 che la Fondazione Pisa riconosce un sostegno istituzionale alla Fondazione ANT, che oggi presenta un primo calendario di date per accedere a visite dermatologiche, e che sempre più negli anni, oltre all’assistenza medica domiciliare dei malati, porta avanti l’attività di sensibilizzazione alla prevenzione e ai controlli. Le attività di ANT sono estremamente preziose, e come sappiamo affiancano e completano i compiti del Sistema Sanitario Nazionale".

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT, 3031 pazienti. A partire dall’anno 2007. Tale attività è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione 'visite di prevenzione oncologica' della pagina web ant.it/toscana.