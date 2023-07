Pelle secca in estate, cause e rimedi

In estate la nostra pelle è sottoposta a dura prova. Oltre a trattamenti cosmetici aggressivi o inadeguati per il proprio tipo di pelle, alcuni farmaci, stress, predisposizione genetica o ormonale, età avanzata, alimentazione, anche l'eccessiva esposizione ai raggi UV e all'aria condizionata possono infatti provocare secchezza. Vediamo come porvi rimedio.

Prevenzione, cure e rimedi naturali

L'alimentazione è un valido alleato per prevenire o curare la secchezza della pelle: bevi molta acqua, integra con tisane e tè e non farti mancare zuppe e minestre. È importante mangiare, inoltre, alimenti ricchi di grassi polinsaturi, come pesce, frutta secca (noci e mandorle in particolare) e olio di oliva a crudo. Cerca di limitare il consumo di alimenti ricchi di sale, che favorisce la disidratazione, e nella dieta quotidiana inserisci adeguate quantità di frutta e verdura: tra gli ortaggi, le carote hanno effetti molto benefici.

Per una profonda idratazione poi, cura la pelle con miele, acqua, yogurt, e sfrutta i benefici di ingredienti naturali quali cocco, avocado e avena. Anche l'olio nutre e idrata la pelle in profondità, così come il vapore dell'hammam o le maschere naturali. Uno dei modi migliori per prevenire la secchezza cutanea è mantenere la pelle perfettamente idratata con prodotti specifici, meglio se naturali con proprietà emollienti, idratanti e nutrienti.

Consigli utili