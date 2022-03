Digiuno intermittente: benefici, controindicazioni ed effetti collaterali

Negli ultimi tempi, in materia di dieta, ha acquisito sempre maggior fortuna il digiuno intermittente. Questo regime alimentare è facile da seguire in quanto non richiede alimenti particolari da assumere, ma non è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. Vediamo, quindi, tutto ciò che c'è da sapere.

Digiuno intermittente: come funziona e i benefici

Il digiuno intermittente è uno schema dietetico basato su periodi di restrizione calorica alternati a periodi di normale assunzione di cibo, su base ricorrente. Tale regime alimentare contribuisce a regolare il glucosio nel sangue (con un miglioramento dei livelli di trigliceridi e colesterolo), i livelli della pressione sanguigna e la frequenza cardiaca a riposo. Sembra inoltre che sia utile per ridurre l'aumento di radicali liberi e che riesca a ritardare l'insorgenza di malattie quali ictus, demenza e morbo di Parkinson.

Il digiuno intermittente fa dimagrire?

Il deficit calorico derivato dal digiuno intermittente può stimolare il metabolismo, cosa che fa dimagrire solo se associata a alimentazione sana e varia e a una corretta attività fisica. Alcuni studi, tra cui quello condotto da un team dell'Università della California San Francisco (UCSF), sono arrivati alla conclusione che il digiuno intermittente fa perdere peso esattamente come una qualsiasi altra dieta che preveda una riduzione delle calorie giornaliere e del loro consumo in orari non specificati ma, di contro, può portare a una maggiore perdita muscolare. Proprio per questo motivo, chi segue questo regime alimentare potrebbe aver bisogno di fare più attività fisica per mantenere la massa muscolare.

Digiuno intermittente: controindicazioni ed effetti collaterali

Il digiuno, se prolungato e ripetuto, può compartare seri danni al nostro organismo. Come affermato dall'ISS - Istituto superiore di sanità – "quando si parla di riduzione del numero delle calorie (restrizione calorica) e, soprattutto, di digiuno, è bene ricordare che gli effetti sulla salute possono essere imprevedibili e in alcuni casi pericolosi. Per questo motivo, è importante evitare di cambiare radicalmente le proprie abitudini alimentari senza il parere del medico o di un esperto del settore".

Il digiuno intermittente "fai da te", inoltre, può causare irritabilità, rabbia, difficoltà di concentrazione, mal di testa, fatica, colpi di sonno, riduzione delle prestazioni fisiche e mentali, disidratazione e insonnia. Alcune situazioni, poi, sono più a rischio di altre, come nel caso in cui si stiano assumendo farmaci o in presenza di qualche malattia.

Infine, qualsiasi forma di digiuno intermittente è assolutamente da evitare nei bambini, negli adolescenti, nelle donne in gravidanza o in allattamento e in tutti i casi di disturbo del comportamento alimentare.