Mal di piedi, il rimedio del caffè

Talvolta, dopo una lunga giornata di lavoro o una serata trascorsa fuori casa, capita di rientrare nella propria abitazione con i piedi letteralmente a pezzi. Le cause di questo fastidio possono essere numerose, a partire dalle scarpe alte e scomode fino ad arrivare ad un'errata postura. Per recuperare rapidamente il benessere e trovare immediatamente sollievo basta una tazzina di caffè, meglio ancora se avanzato dalla mattina. Ecco, di seguito, cosa fare.

Il rimedio per trovare sollievo dal mal di piedi

Per prima cosa, riempite una bacinella di acqua calda e aggiungete il caffè preferibilmente con il fondo rimasto nella macchinetta. Immergete i piedi e lasciateli nell'acqua per almeno 10/15 minuti, massaggiando per bene la pianta e i talloni. Provate: la sensazione di benessere sarà immediata. La polvere di caffè, inoltre, funzionerà anche da scrub delicato, contribuendo ad ammorbidire la pelle del piede e ad eliminarne gli inestetismi.