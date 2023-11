Accordo tra Lab33 del Gruppo Paim e Synlab per una maggiore offerta di servizi sanitari

Lab33, fiore all'occhiello del settore sanitario del Gruppo Paim, e Synlab, l’azienda leader in Europa nella medicina di laboratorio e diagnostica medica, annunciano la firma di un accordo di partnership strategica. Questa collaborazione è stata formalizzata nei giorni scorsi alla presenza dei dirigenti delle due società, un passo importante che segna, in particolare per i cittadini toscani, un ampliamento dell’offerta dei servizi sanitari per il territorio, che nei prossimi mesi si estenderà capillarmente anche in altre regioni.

Entrambe le aziende vantano una lunga storia di impegno nell'offrire servizi sanitari di alta qualità: Lab33, con il suo laboratorio di analisi, punto di riferimento in Toscana, e Synlab, leader europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica e test specialistici. L'unione di queste forze crea un'eccellente opportunità per elevare gli standard della diagnostica e delle cure su tutto il territorio.

Le due realtà, lavorando in sinergia, mirano a realizzare alcuni dei laboratori diagnostici più grandi e tecnologicamente avanzati in Italia. "Da piattaforme diagnostiche avanzate a sistemi di gestione dei dati - commenta Giancarlo Freggia ceo Lab33 Gruppo Paim - l'obiettivo è fornire risultati precisi e tempestivi per migliorare la qualità delle diagnosi e ottimizzare i percorsi di cura, mantenendo le caratteristiche di empatia e prossimità per il paziente che hanno reso Lab33 quello che è diventato oggi".

Combinando la portata globale di Synlab con l’esperienza sul territorio di Lab33, questa nuova collaborazione metterà in rete le singole risorse per offrire una gamma completa di servizi sanitari sempre più vicina alle necessità dei cittadini.