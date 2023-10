Screening gratuito per l'epatite C: l'ambulatorio mobile arriva in corso Italia

La campagna di prevenzione 'TestiamoCi per l'epatite C', promossa dalla Regione Toscana, farà tappa domani pomeriggio, venerdì 20 ottobre, dalle 16:30 alle 19:00, in corso Italia a Pisa. La Croce Rossa Italiana allestirà infatti l’ambulatorio mobile dove sarà possibile fare il test per sapere se siamo positivi all'epatite C.

L’epatite C si può curare se diagnostica in tempo, prima cioè che se ne manifestino i sintomi. L'infezione da virus dell’epatite C (HCV) è la più comune causa di malattia cronica epatica e chi ne è affetto può non avere sintomi per anni. Gli esiti a lungo termine sono molto variabili, da alterazioni istologiche minime a carico del fegato, fino alla cirrosi epatica e all’epatocarcinoma. In un’elevata percentuale di casi la malattia è asintomatica fino alle fasi più avanzate, con un 70% di persone infette inconsapevoli di esserlo.

Ecco perché il Ministero della Salute ha avviato lo screening gratuito su tutta la popolazione che ha tra i 34 e i 54 anni, non nota per HCV, con un test che si esegue in pochi minuti, il cosiddetto 'pungidito', che preleva una goccia di sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il risultato è comunicato in pochi minuti.

Se il test è positivo il paziente deve recarsi dal proprio medico che gli prescriverà un test di conferma, vale a dire un'analisi del sangue per cercare l'effettiva presenza del virus responsabile dell'epatite C. Se anche questo esame risulta positivo, il medico invierà il proprio assistito presso i centri autorizzati per la prescrizione e somministrazione dei farmaci antivirali ad azione diretta. Perché una cura esiste, dura dalle 12 alle 16 settimane e consiste nell'assumere degli specifici farmaci orali che sono efficaci nella quasi totalità dei casi.

In queste settimane, 982mila toscani che possono aderire alla campagna, hanno ricevuto o riceveranno un sms per partecipare allo screening.

Nel territorio dell'AUSL Toscana nord ovest il test può essere effettuato, con accesso diretto e senza prenotazione, presso numerosi sedi dell’Asl e delle associazioni di volontariato coinvolte. In provincia di Pisa le sedi sono 16 e si trovano a Cascina, Fornacette, Latignano, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano, Santa Maria a Monte, Vicopisano e Volterra. L'elenco completo dei punti di screening è consultabile sul sito della Regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c.

Sempre sul sito della Regione Toscana, al link https://www.regione.toscana.it/-/centri-per-la-cura-dell-epatite c?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet sono indicati i centri per la cura dell'epatite C.

Per il prossimo 27 ottobre è previsto un secondo evento di promozione della campagna, sempre con l’ambulatorio mobile dalla Croce rossa italiana di Pisa, che sarà allestito alla Stazione Leopolda, in orario 10-19.