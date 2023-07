Caldo, l'Asl Toscana Nord Ovest a sostegno dei più fragili

Grande impegno in questi giorni di gran caldo da parte dell'Azienda USL Toscana nord ovest per assicurare risposte adeguate agli anziani, alle persone fragili e con ridotta mobilità. In realtà è già presente una rete di servizi in grado di garantire una presa in carico appropriata in caso di bisogno. In questi mesi di luglio e agosto, si sta rafforzando questo sistema, che ha come fulcro le attività territoriali.

A livello aziendale sono state intraprese alcune azioni per rendere ancora più efficace la risposta alle richieste di assistenza per l’emergenza caldo.

“Stiamo potenziando la rete territoriale - evidenziano la direttrice del dipartimento Sanità territoriale Antonella Tomei, la direttrice del dipartimento di Medicina generale Maria Stella Adami e il direttore del dipartimento Professioni infermieristiche e ostetriche Andrea Lenzini - grazie alla collaborazione dei professionisti presenti: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e infermieri di famiglia. In particolare gli infermieri di famiglia, in integrazione con la medicina generale, potranno svolgere un’azione proattiva sui pazienti più a rischio di deterioramento delle condizioni di salute, attraverso un monitoraggio con visite in presenza o contatti telefonici. Si potrà così anche consolidare l’educazione sanitaria sui corretti comportamenti tesi a combattere le ondate di calore. Abbiamo anche coinvolto la Medicina generale, attraverso il dipartimento, per incrementare gli accessi al domicilio - proseguono - stiamo poi promuovendo, nei territori in cui sono presenti le Case della Salute, gli orari di apertura di queste strutture, che possono rappresentare un punto di riferimento per i cittadini".

"Prevediamo inoltre, laddove non vi siano particolari carenze di medici di continuità assistenziale, il rafforzamento della Medicina generale attraverso ambulatori affidati dal lunedì al venerdì ai medici della continuità assistenziale - aggiungono - da sottolineare che attualmente, in prossimità delle strutture di Pronto soccorso degli ospedali di Piombino, Cecina, Pontedera, Livorno, Lucca, Versilia e Massa, lavorano complessivamente 30 medici di continuità assistenziale cui è affidata la gestione dei codici a bassa priorità. Tutte le azioni intraprese verranno comunicate alla cittadinanza in maniera puntuale e capillare”.

I riferimenti specifici per Alta Val di Cecina e Valdera

Questi i riferimenti specifici per i cittadini del territorio della SdS Alta Val di Cecina e Valdera, in ordine di priorità.

“Il primo riferimento - spiega la direttrice della SdS Patrizia Salvadori - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi. Quindi i medici di medicina generale e di continuità assistenziale presenti nelle Case della Salute in specifici orari. Le persone fragili già in carico agli infermieri di famiglia hanno a disposizione il numero di telefono dell’infermiere di riferimento. Si prevede, come avviene in tutto il territorio aziendale, un’ulteriore azione proattiva proprio da parte dell’infermiere di famiglia sugli assistiti in carico per verificarne lo stato di salute".

In questo particolare periodo (fino al 25 agosto), a integrazione di questi servizi, la Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera mette a disposizione il numero di telefono 0587- 273626 / 273627 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare situazioni di difficoltà non urgenti: sarà così possibile orientare la richiesta ad alcuni servizi disponibili sul territorio (infermiere di famiglia o assistente sociale).

ORARIO CASE DELLA SALUTE

VALDERA

a) Casa della Salute di Pontedera – Via Fleming 1 Pontedera: è presente un MMG dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle ore 8 alle 10; b) Casa della Salute La Rosa – Via Verdi Terricciola: è presente un MMG dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì, mentre è presente un medico di continuità assistenziale la notte e dalle 8 alle 20 ogni sabato e nei festivi e dalle 10 alle 20 i prefestivi, salvo quando è attivata la sede limitrofa di Ponsacco (per la quale viene data comunicazione con un cartello informativo affisso all’esterno della sede)

ALTA VAL DI CECINA

Nelle Case della Salute di Volterra e Pomarance dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 è presente personale sanitario (generalmente un infermiere ed un medico) che possono far fronte ad eventuali richieste legate agli effetti del caldo.

Nella Casa della Salute di Pomarance, inoltre, è presente il medico di continuità assistenziale la notte e dalle 8 alle 20 ogni sabato e nei festivi e dalle 10 alle 20 i prefestivi.

Per i comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, il medico di continuità assistenziale è presente la notte dal lunedì al venerdì nel presidio di Ponteginori e nei giorni festivi e prefestivi e la notte di tali giorni il medico di continuità assistenziale si trova a Saline di Volterra nei locali della Misericordia.



In ultima istanza ci sono poi sempre i servizi di Emergenza urgenza, 118 e Pronto soccorso, che in questo periodo hanno già fatto registrare un incremento di attività (interventi per 118, accessi per il PS) fino al 30-40%, soprattutto nelle località più turistiche e quindi interessate da un aumento estivo della popolazione residente.

"In un quadro generale reso complesso dalle alte temperature e dalle conseguenze di questa situazione in particolare su alcune fasce della popolazione, certo non bastano i cosiddetti 'decaloghi anticaldo', che da anni, ogni estate, vengono diffusi anche attraverso gli organi d’informazione. Le buone pratiche per evitare i colpi di calore sono però una buona base per evitare problematiche rilevanti. Sono in particolare gli anziani a dover porre attenzione alle piccole azioni quotidiane per vivere i mesi più caldi dell’anno con maggiore serenità" sottolineano dall'Asl.

“Il primo consiglio - ribadisce il direttore del dipartimento delle Specialità mediche dell’Azienda USL Toscana nord ovest Roberto Andreini - è quello di ricordarsi di bere molta acqua. È vero che dovrebbero farlo tutti, ma per la popolazione anziana può essere più difficile in quanto il senso della sete diminuisce con il passare degli anni, un po’ come succede anche, ad esempio, con le ore di sonno. Non solo, alcune patologie (come quelle del tratto urinario) non aiutano a bere in maniera adeguata. Per citare un altro caso specifico, le persone che assumono diuretici per malattie cardiologiche devono bere una grande quantità d’acqua per compensare quella espulsa, in maniera da idratare bene l’organismo. Per idratare il proprio corpo, è sempre bene bere acqua naturale, possibilmente a temperatura ambiente, mentre è altamente sconsigliata l’assunzione di alcool e di bevande gassate. I prodotti di automedicazione a base di potassio e magnesio non sempre sono indicati per il rischio di gravi disturbi elettrolitici: prima di assumerli è consigliabile chiedere al proprio medico curante".

"Un’altra buona pratica da seguire con il caldo torrido di questi giorni è quella di mangiare, salvo controindicazioni, tanta frutta e verdura. Sono infatti gli alimenti migliori per assumere la giusta quantità di nutrienti utili a controbilanciare il caldo. In ogni caso è bene fare pasti leggeri: la digestione è per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore nel corpo. Inoltre, bisogna evitare di uscire nelle ore più calde: durante le giornate in cui viene previsto un rischio elevato, deve essere ridotta l’esposizione all’aria aperta in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 11 e le 18. Nel caso, è consigliato andare in posti ventilati naturalmente, mentre i luoghi con aria condizionata possono non essere ottimali".

"L’aria condizionata deve infatti essere utilizzata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno. La misura più semplice, in ambito domestico, è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. E’ poi importante vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche) e scarpe comode. All’aperto è utile indossare un cappello leggero e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto. In auto, è bene ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio”.

“E’ inoltre necessario - chiude il dottor Andreini - evitare di camminare sotto il sole o di effettuare esercizi fisici nelle ore più calde della giornata. In ogni caso, ogni persona che fa attività fisica in questo periodo deve assumere molti liquidi”.

L’invito alla cittadinanza è poi soprattutto quello di occuparsi delle persone a rischio, controllando che non mostrino sintomi di disturbi dovuti al caldo. Si devono quindi controllare più spesso neonati e bambini piccoli. Particolare attenzione anche alle altre persone più suscettibili: gli anziani, i malati cronici, i disabili, le donne in gravidanza.