Salute: in Aoup test, colloqui e visite gratuite sul benessere mentale per le donne

Anche quest’anno Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia dall’8 al 10 ottobre la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend sulla salute mentale negli oltre 160 ospedali del network Bollini Rosa e nei presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa rivolta alle donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Saranno quindi offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione. Ecco le iniziative organizzate in Aoup.

Visite psichiatriche:

- venerdì 8 ottobre, dalle 9 alle 12, visite gratuite all’Ospedale Santa Chiara all’Edificio 4A (Unità operativa di Psichiatria, ambulatorio al piano terra). E’ obbligatoria la prenotazione al numero: 050 992642 (telefonare dalle 8 alle 11.30 dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Consulenze/colloqui virtuali individuali:

- venerdì 8 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, colloquio virtuale con lo psicologo rivolto alle donne anziane con iniziali disturbi cognitivi o loro caregiver. L’evento prevede sessioni telematiche prenotabili via email al seguente indirizzo: graziella.orru@unipi.it. Il colloquio, una volta prenotato (in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili), avverrà sulle seguenti piattaforme: https://teleconsulto.sanita.toscana.it oppure Microsoft TEAMS. Ulteriori informazioni saranno fornite in sede di prenotazione.

Incontro pubblico

- venerdì 8 ottobre, dalle 15 alle 17, all’Ospedale Santa Chiara - Centro senologico, Edificio 6 (sala del pianoforte, piano terra), incontro divulgativo aperto ai pazienti del Centro senologico e ai loro familiari/caregiver in cui verranno esaminate e proposte nuove modalità di approccio terapeutico al carico emotivo che accompagna la consapevolezza della malattia, per promuovere invece tolleranza, auto-rassicurazione, accettazione, condivisione, empatia proponendo alcune pratiche, in modo da introdurre un futuro ciclo di incontri terapeutici che si svolgeranno al Centro a partire dal 2022. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 050 993139 oppure all’indirizzo email: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it (in ordine cronologico fino al termine dei posti disponibili).

Test di autovalutazione:

- sabato 9 ottobre, dalle 15 alle 18, all’Edificio 4 - Unità operativa di Psichiatria 2, I piano, test di autovalutazione per screening di depressione, ansia, insonnia. Per prenotare inviare una email a: lpalagini@gmail.com specificando di voler aderire all’iniziativa; il questionario verrà quindi somministrato online, analizzato e, in base ai risultati, saranno programmati percorsi specifici.

Le iniziative in Aoup sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.