'Ottobre rosa': Castelfranco aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno

Informarsi è importante, la prevenzione può salvare una vita. Il Comune di Castelfranco di Sotto aderisce alla campagna 'Ottobre Rosa', iniziativa promossa dall’Associazione ASTRO Onlus (associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia) in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e i Comuni del Valdarno, che ormai da 20 anni si muove in numerose attività di sensibilizzazione sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. 'Ottobre Rosa' ha l’obiettivo di allargare il più possibile l’informazione fra le donne, giovani e meno giovani.

Nel mese di ottobre la ex fontana che affaccia sul ponte sull’Arno, ora 'Rotatoria dedicata al Palio dei Barchini', è illuminata di rosa come simbolo e richiamo dell’iniziativa. Ma non finisce qui. In due giornate, mercoledì 18 e venerdì 27 ottobre, la Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco organizza due giornate in cui sarà possibile effettuare gratuitamente l'esame ecografico della mammella. Gli screening saranno effettuati dalle ore 10 alle 13 presso la sede della Pubblica Assistenza Vita (via Don Botti 3 - Castelfranco di Sotto). Per prenotazioni telefonare al numero: 3468652029.

Il tumore alla mammella si stima colpisca in Italia circa 60.000 persone ogni anno. Rappresenta il tumore più frequente tra le donne. Colpisce una donna su otto. L’incidenza aumenta con il passare degli anni, benché possa colpire anche donne in giovane età. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Pubblica Assistenza Vita vuole contribuire ad aumentare le occasioni di attenzione alla propria salute, a diffondere la cultura della prevenzione, stimolando le donne, anche quelle più giovani, ad effettuare gli screening senologici.

La prevenzione secondaria ha l’obiettivo di ottenere la diagnosi il più precocemente possibile ed ha un ruolo fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. La scoperta del tumore (in genere con la mammografia e l’ecografia) nella sua fase iniziale permette terapie meno aggressive e con maggiori possibilità di guarigione.