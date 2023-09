La fascia di popolazione individuata per l’accesso a questo screening è dai 34 ai 54 anni.

Il camper della Croce Rossa sarà infatti presente in Corso Italia, davanti al civico n° 2 dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Anche il Comitato CRI di Pisa ha aderito e si è reso disponibile per fare i test di screening a Pisa il prossimo 29 settembre.

Il Ministero della Salute ha avviato su tutto il territorio nazionale un programma di screening gratuito che consente di prevenire le complicanze dell’Epatite C, permette infatti di identificare le infezioni asintomatiche e intervenire tempestivamente .

L'appuntamento è per venerdì 29 settembre

Epatite C: in Corso Italia il camper della Croce Rossa per il test di screening