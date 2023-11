Pontedera: in arrivo la Carovana della prevenzione contro il tumore al seno

Continuano le attività di prevenzione nella lotta al tumore del seno promosse da Farma Acquisition Holding in supporto di tutte le donne non raggiunte dagli screening del Sistema Sanitario Nazionale. Nel mese di novembre le farmacie del gruppo daranno la possibilità di sottoporsi a ecografie e mammografie gratuite tramite la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, un’unità mobile attrezzata per offrire in loco servizi specialistici di diagnosi e prevenzione.

L’iniziativa, avviata nel mese di settembre, conferma l’impegno del gruppo nel fornire servizi di screening in modo capillare su tutto il territorio nazionale. In Toscana le attività riguarderanno alcune farmacie della rete Alliance Farmacie Comunali, nello specifico sarà possibile usufruire del servizio presso la Comunale Lucca 24 nella giornata di mercoledì 22 novembre, presso la Comunale Pontedera 1 giovedì 23 novembre (Tel. 0587 53975) e presso la Comunale Scandicci 3 venerdì 24 novembre.

La Carovana della Prevenzione è attrezzata per effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce del tumore al seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo portatile. Le visite sono rivolte a tutte le donne iscritte al programma fedeltà della farmacia che non sono coperte dai programmi di screening senologico del SSN, le quali potranno prenotarsi direttamente presso la farmacia di riferimento. In particolare, le donne tra i 40 e i 49 anni e dai 74 anni in poi potranno accedere al servizio di screening mammografico, mentre le donne tra i 20 e i 39 anni a quello di screening ecografico. Tutti gli esami effettuati presso l’unità mobile saranno completamente gratuiti.

La collaborazione tra Farma Acquisition Holding e Komen Italia si rinnova dunque anche quest’anno e sancisce l’impegno condiviso dalle due realtà nell’essere punto di riferimento per la salute delle persone, sensibilizzandole ancora una volta sull’importanza della prevenzione. Attraverso una diagnosi precoce, infatti, si stima che le percentuali di guarigione dai tumori senologici possano superare il 90%.