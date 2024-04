Endometriosi e medicina pre-concezionale: convegno alle Officine Garibaldi

Si svolgerà venerdì 19 aprile (ore 17.00) nella Sala Kinzika delle Officine Garibaldi il convegno 'L'endometriosi e la medicina pre-concezionale' organizzato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa in collaborazione con il Centro di Coordinamento Regionale per la Salute e la Medicina di Genere (CRSMG) insieme al Servizio Sanitario della Toscana e all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Pisa. L'obiettivo è quello di offrire indicazioni utili su una patologia poco conosciuta quanto frequente che interessa le donne e che se riconosciuta in tempo può ridurre le conseguenze dannose.

Dopo i saluti istituzionali dell'assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa, della direttrice generale AOUP dottoressa Silvia Briani e della direttrice generale USL Toscana Nord Ovest dottoressa Maria Letizia Casani, spazio agli interventi dei relatori su alcuni temi specifici.

La professoressa Letizia Fornari parlerà di 'Endometriosi: una patologia ancora poco conosciuta?', quindi la professoressa Lorella Battini con 'La medicina pre-concezionale: una sfida di coppia all'handicap, all'infertilità, alla denatalità 'arrivando prima'. L'esperienza del PDTA Gineco-Andrologico AOUP'. Quindi la professoressa Maria Antonella Bertozzi parlerà di 'Prevenzione per la salute della donna e dell'uomo' e infine la dottoressa Elisabetta Facchin: 'Prevenzione e trattamento da HPV'.

A moderare l'incontro sarà la dottoressa Mojgan Azadegan, responsabile del centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere. Dopo il convegno seguirà un aperitivo.