Corso gratuito di primo soccorso pediatrico ed utilizzo del defibrillatore al Bagno La Perla a Tirrenia

Allo stabilimento balneare La Perla di Tirrenia, in collaborazione con l'associazione Misericordie Pisane, si terrà giovedì 17 agosto un corso gratuito di primo soccorso pediatrico ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE.

"Troppe volte ci ritroviamo ad assistere ad eventi sanitari e non sappiamo come agire - sottolinea Iago Pieralli del Bagno La Perla - spesso dobbiamo attendere lunghi minuti prima dell'arrivo dei soccorsi, quindi non aspettare... partecipa!".

Per iscrizioni

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx