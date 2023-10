Cure palliative: successo per la tredicesima edizione del convegno

Il convegno 'Hospice salutis domus - L’evoluzione della risposta territoriale ai bisogni complessi della persona' è arrivato alla tredicesima edizione e si è svolto a Pisa nei giorni scorsi alla presenza di oltre cento partecipanti.



Interessanti ed attuali i temi trattati che vanno dai percorsi organizzativi alle tematiche più strettamente legate all’assistenza come le cure palliative non oncologiche e la sedazione. Andrea Belardinelli e Anna Beltrano della Regione Toscana hanno approfondito il tema delle tecnologie per il monitoraggio dell'attività dell'assistenza domiciliare legata alla riorganizzazione indicata dal PNRR; mentre Michele Emdin, della Fondazione Gabriele Monasterio, ha presentato i risultati di un sondaggio sullo scompenso cardiaco trattato in cure palliative ed ha evidenziando come la collaborazione tra cure palliative e cardiologi sia un punto forza del sistema.



Infatti, dal 2012, a Pisa i palliativisti effettuano consulenze ai pazienti ricoverati alla Fondazione Monasterio in modo da costruire il percorso più adatto al malato. Il valore aggiunto dell’edizione 2023 è stata la presenza del primo specializzando, Vittorio Lippi, della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative diretta da Gianluca Villa, che ha presentato le novità farmacologiche che tra poco potremmo utilizzare per trattare il dolore difficile.