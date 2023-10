Giornata internazionale della consapevolezza sulla balbuzie: un evento alle Officine Garibaldi

Il 22 ottobre viene celebrata la Giornata Internazionale della consapevolezza sulla balbuzie (Awareness Day ISAD 2023) - 'One size does NOT fit all'. In occasione di questa ricorrenza, l’Aibacom Aps di Pisa ha organizzato un evento che permetterà di conoscere più a fondo il mondo della balbuzie e della persona che balbetta. Verrà presentato un manuale online, gratuito, rivolto alle persone che balbettano e familiari/amici e professionisti.

Il 'Manuale interattivo online gratuito per persone che balbettano' ha coinvolto il lavoro di alcune associazioni internazionali (Italia, Islanda, Estonia, Paesi Bassi) ed è finanziato da Erasmus+. L’evento è gratuito e si svolgerà il pomeriggio di sabato 21 ottobre, dalle ore 14.30, presso l’Auditorium delle Officine Garibaldi, in via Gioberti 39 a Pisa. Durante l’evento si svolgerà una commemorazione di Piero Pierotti, fondatore di Aibacom e suo storico presidente, deceduto lo scorso luglio.

I relatori dell'incontro sono il dottor Dario Strangis, persona che balbetta, Logopedista specializzato in balbuzie e cluttering (European Fluency Specialist); la dottoressa Zaira Di Chiara, persona che balbetta, Logopedista specializzata in balbuzie e cluttering (European clinical specialization in fluency disorders); Stefano Tulini, persona che balbetta, presidente AIBACOM APS.

L’Aibacom svolge fin dal 1987, anno della sua costituzione, attività di informazione e sensibilizzazione su di un problema, la balbuzie, in Italia poco conosciuto. Nell’ambito dei fini statutari l’Associazione promuove iniziative a carattere culturale e scientifico, ricerche da commissionare a qualificati studiosi ed operatori del settore, pubblicazioni e quant’altro serva al confronto e al progresso delle conoscenze. Cura inoltre l’organizzazione della vita associativa con iniziative quali incontri, raduni nazionali, gruppi di autoaiuto, laboratori, momenti conviviali, interscambi con altre associazioni europee e iniziative rivolte anche a familiari ed amici. Ha organizzato spesso corsi di formazione destinati a professionisti del settore. Dà inoltre informazioni quanto più corrette e complete possibili attraverso il coinvolgimento dei mass-media ed altre iniziative tese a far conoscere il problema nei suoi tanti risvolti umani e sociali.