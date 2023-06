Giornata mondiale della Sclerosi sistemica: le iniziative a Pisa

Oggi, 29 giugno, è la Giornata mondiale della Sclerosi sistemica (SSc), una malattia reumatica rara, autoimmune, cronica, che provoca fibrosi di pelle e organi interni.

La Giornata è l’occasione per presentare l’ambulatorio dedicato ai pazienti colpiti da questa malattia e attivo nell’unità operativa di Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta dalla professoressa Marta Mosca.

L’ambulatorio offre una gestione multidisciplinare della malattia, coordinata dal reumatologo, e personalizzata in base alle necessità del paziente, coinvolgendo numerosi specialisti dell’Aoup: pneumologi, radiologi, gastroenterologi, dermatologi. Dell’unità operativa Reumatologia inoltre fanno parte nutrizionisti, fisioterapisti e infermieri specializzati in wound care.



I pazienti possono accedere all’ambulatorio con impegnativa del medico di medicina generale e telefonando allo 050 99 2684 oppure allo 050 99 2687. Vengono quindi presi in carico in un percorso che prevede valutazione ambulatoriale e, quando necessario, la possibilità di effettuare terapie infusionali o ricoveri in reparto reumatologico.





L’ambulatorio è implementato nella Rete di riferimento europea sulle malattie muscoloscheletriche e del tessuto connettivo - ERN ReCONNET (European Reference Network on connective tissue and musculoskeletal diseases) - coordinato dalla professoressa Mosca. L’ERN ReCONNET partecipa alla Giornata condividendo informazioni attraverso i suoi canali social e sostenendo le iniziative della Federazione europea delle associazioni di sclerodermia.Per maggiori informazioni sulla Sclerosi sistemica e sulle attività di ERN ReCONNET: https://reconnet.ern-net.eu/ disease-ssc/