Come tutti gli anni l’ultimo sabato di novembre, quest’anno cade il 25, si festeggia in tutta Italia la Giornata nazionale del Parkinson e a Pisa il Centro clinico malattie neurodegenerative, Parkinson e disordini, del movimento dell’Aoup diretto dal professore Roberto Ceravolo, ha organizzato una mattinata di divulgazione scientifica. Saranno presenti i medici specialisti, dalle 9 alle 13, negli ambulatori dedicati all’Ospedale Santa Chiara (edificio 13): saranno fornite informazioni sulla malattia (sintomi, diagnosi, terapie convenzionali e sperimentali) e una dimostrazione di yoga e biodanza per i pazienti nel Centro polivalente di San Zeno (dalle 10 alle 12.30), in collaborazione con l’associazione Pisa Parkinson.

Il Centro malattie neurodegenerative dell’Aoup ha in carico oltre duemila pazienti in follow-up ed è centro di riferimento per l’area vasta nord-ovest per le terapie complesse. Si tratta delle terapie infusionali di duodopa ed apomorfina, con interventi di stimolazione cerebrale profonda del nucleo subtalamico, per oltre 50 pazienti già operati. E’ inoltre centro regionale di riferimento per la sperimentazione di nuovi farmaci sia nella malattia di Parkinson che nei parkinsonismi atipici, come la paralisi sopranucleare progressiva e l’atrofia multisistemica oltrechè nella malattia di Alzheimer.

A livello nazionale ci saranno numerose iniziative con la Fondazione Limpe che ha organizzato anche quest’anno un’anteprima virtuale il 24 novembre, con dirette sui canali social Facebook e Youtube, con esponenti delle istituzioni e stakeholders per fare il punto sullo stato dell’arte per combattere il Parkinson. Quest’anno i focus saranno due: il primo sullo sport e i suoi benefici, il secondo sul ruolo centrale dei caregiver, che necessitano di maggiore supporto e sostegno.

Fondamentale l’appello a non trascurare la ricerca. E infatti la Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus ha recentemente deciso di stanziare al riguardo 150mila euro. Verrà assegnato il Premio Limpe per la divulgazione scientifica di qualità nelle sue 6 declinazioni, Radio, Tg, Contenitori Tv, Agenzie, Quotidiani, Quotidiani online con una Menzione d’onore per il Premio alla carriera. L’hashtag della Giornata è #muoviamocinsieme proprio perché il movimento e l’esercizio fisico contribuiscono a migliorare la cura per la malattia di Parkinson.