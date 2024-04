Riabilitazione: la tendinopatia di spalla può essere risolta con cerotti medicati

Le tendinopatie alla spalla potranno essere trattate con cerotti medicati con esteri cetilati, ovvero con una miscela di acidi grassi di origine vegetale che, in formulazioni per uso topico, hanno dimostrato di essere efficaci nella riduzione del dolore muscolo-scheletrico.

E’ recente infatti la pubblicazione sulla rivista scientifica del settore, BMC musculoskeletal disorders, del lavoro dal titolo 'L' importanza del trattamento fisioterapico nelle tendinopatie', condotto dai fisiatri del dipartimento di riabilitazione di Pisa della ASL Toscana nord ovest, in particolare dalla dottoressa Rosaria Lanzisera in collaborazione con il dottor Alessandro Baroni e la dottoressa Elisabetta Geri.

La riduzione del dolore e l’aumentata funzionalità è stata confermata dallo studio su 30 pazienti affetti da tendinopatia di spalla, documentata clinicamente ed ecograficamente, trattati per dieci giorni consecutivi con cerotto a base di esteri cetilati. “L'applicazione del cerotto - sottolinea Rosaria Lanzisera - si è dimostrata efficace nel ridurre il dolore locale ed ha portato ad un buon recupero della funzionalità. I risultati ottenuti al decimo giorno sono stati mantenuti per 25 giorni, fino alla visita di follow-up. Inoltre il trattamento è stato tollerato da tutti i pazienti”. Insomma una buona notizia per tutti coloro che devono convivere con una dolorosa tendinopatia di spalla.