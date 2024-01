Inaugurate e aperte lo scorso 2 dicembre, le nuove Rsa Ponsacco e Rsa Le Melorie, situate nel quartiere Le Melorie, frazione del Comune di Ponsacco in via di Gello 151, hanno ufficialmente ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Toscana e la convenzione con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Pertanto le due rsa sono parte del servizio socio sanitario regionale.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto, per queste nuove residenze, un traguardo così importante, che ci consente di dare risposta ai bisogni degli anziani e delle famiglie del territorio, in sinergia con l'Amministrazione Comunale", afferma la dott.ssa Federica Ghiroldi, Responsabile Area Regione Toscana e direttrice della Rsa Ponsacco e della Rsa Le Melorie. "Essere accreditati con Regione Toscana e convenzionati con l’Ausl Toscana Nord Ovest significa poter accogliere anziani e persone fragili con integrazione della retta relativa alla quota sanitaria a carico della Regione. Questo significa che anziani, in possesso del voucher della Regione, potranno essere accolte nella struttura residenziale ad una tariffa agevolata. Un’ulteriore possibilità di accesso, oltre alla disponibilità dei posti letto in regime privato".

Il complesso è facilmente raggiungibile e accessibile dalle famiglie del territorio e inserito nel tessuto esistente, con la vicinanza di diversi centri di servizi alla persona, come la farmacia comunale e un centro con ambulatori e laboratorio analisi. E' costituito da due edifici distinti, con ingressi separati e con una grande corte centrale adibita a giardino. La Rsa Ponsacco dispone di 80 posti letto, mentre la Rsa Le Melorie di 40: entrambe sono dotate di ampie camere singole e doppie, con tv e bagno privato. Importanti spazi sono dedicati alla socializzazione e ai servizi quali palestre, salone parrucchiera, ambulatori medici. Il servizio di ristorazione è completamente gestito all’interno della struttura, con una grande cucina e con possibilità di realizzare menu personalizzati per ospiti con particolari esigenze di dieta. Un ampio parcheggio esterno è a disposizione dei visitatori. Le strutture sono state pensate e realizzate con soluzioni ecocompatibili, adottando i migliori standard qualitativi e tecniche di ultima generazione, per garantire grande comfort e risparmio energetico.