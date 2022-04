Salute della donna, al via l'Open Week: tutti i servizi offerti a Pisa

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell'(H) Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le 182 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, fra cui l'Aoup, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. A partire dal 6 aprile 2022 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

I servizi offerti a Pisa

Tipologia di servizio: incontro in presenza aperto alla popolazione

Data: 20/04/2022

Titolo: Terapia conservativa della fertilità nei tumori dell' apparato genitale femminile

Esperti coinvolti: ginecologo, oncologo, genetista, anatomo-patologo

Orario: 15:00 - 16:00

Sede: presidio di Santa Chiara, Edificio 5, Piano 2, Aula conferenze

Prenotazione obbligatoria: Si, al numero 050993681 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Verranno spiegate le possibilità, i limiti e le indicazioni alla terapia conservativa nel carcinoma della cervice uterina, nel carcinoma endometriale, nel carcinoma ovarico, nei tumori germinali e stromali dell'ovaio. Ove necessario verranno presi appuntamenti per colloquio e visita al Polo Oncologico (Edificio 22)

Tipologia di servizio: colloquio di coppia su fertilità e procreazione medicalmente assistita

Data: 22/04/2022

Orario: 9:00 - 12:00

Sede: presidio ospedaliero Santa Chiara - edificio 5 - secondo piano - Reparto Procreazione medicalmente assistita (dottor Vito Cela)

Prenotazione obbligatoria allo 050992948 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14

Tipologia di servizio: Incontro divulgativo aperto ai pazienti del Centro Senologico, ai loro caregiver sanitari e familiari (sulle tecniche di "compassion focused therapy", ossia terapia focalizzata sulla compassione come strumento di cura)

Data: 22/04/2022

Orario: 15:00 - 17:00

Sede: presidio ospedaliero Santa Chiara – Centro Senologico, Edificio 6, piano terra (aula del pianoforte)

Prenotazione obbligatoria allo 050/993139 oppure all'indirizzo email: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it

(Note sull'incontro: verrà presentato questo approccio terapeutico con alcune pratiche esperenziali che implementino la compassione verso se stessi e gli altri, la tolleranza, l'autorassicurazione e l'accettazione per essere maggiormente aperti all'umanità condivisa che consente di affrontare meglio le turbolenze emotive provocate dalla malattia che si ripercuotono sia sulla paziente sia sul suo ruolo nei vari contesti in cui vive e opera).

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione dal titolo: "Prevenire l'ictus nelle donne si può e si deve"

Data: 22/04/2022

Modalità: online tramite piattaforma Google Meet (100 partecipanti massimo). Con lo specialista neurologo, il professore Michelangelo Mancuso, si palerà della prevenzione dell'ictus e dell'importanza di riconoscere i "campanelli di allarme" per evitare ritardi nella diagnosi e assicurare cure tempestive, anche in tempo di pandemia.

Orario: 17:00 - 18:00

Link per il collegamento: https://meet.google.com/tgu-fstx-fwz – Non è obbligatorio prenotare.