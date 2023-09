Giovedì 14 settembre, alla Casa della salute di via Garibaldi a Pisa, dalle 14 alle 18 farà tappa la campagna 'TestiomoCi per l'Epatite C', lo screening gratuito rivolto a chi ha tra i 34 e 54 anni. Il test si svolge in pochi minuti, con quello che comunemente viene chiamato 'pungidito', attraverso il prelievo di una goccia di sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. In questo modo si possono identificare le infezioni asintomatiche e intervenire tempestivamente con una terapia efficace. Lo screening, attivo dal 4 settembre, è gratuito e non prevede né il pagamento del ticket né la prenotazione.

Si tratta di una campagna del Ministero della salute e svolta su tutto il territorio nazionale in collaborazione con le regioni, le associazioni di volontariato e le aziende sanitarie locali, compresa la AUSL Toscana nord ovest, e solo nel territorio della Zona pisana a della Zona Valdera/valdicecina conta sedici sedi dove effettuare lo screening: a Pisa, Cascina, Latignano, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vicopisano e Volterra. Sul sito della Regione Toscana se ne può consultare l'elenco completo.

L'iniziativa si inserisce all'interno della 'Giornata della salute' promossa, sempre giovedì 14 settembre, dalle 10 alle 18, dalla Casa della salute di via Garibaldi, con vaccinazioni, visite e test gratuiti senza prenotazione e senza appuntamento. Durante la giornata saranno effettuate visite mediche con misurazioni gratuite della glicemia, consigli per la prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, vaccinazioni previste nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale.