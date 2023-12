Screening per l'epatite C: alla Casa della Salute un nuovo open day

Il 14 dicembre, dalle 10 alle 18, alla Casa della Salute di Pisa (poliambulatorio di via Garibaldi, 198) si svolgerà il secondo 'Open Day' rivolto ai cittadini che desiderano effettuare il test per l’epatite C e altri test rapidi. Inoltre, sarà possibile entrare in contatto con medici e infermieri per un consulto relativo ai percorsi dedicati alle malattie croniche e alle diverse forme di prevenzione.

Sono 29 i medici di famiglia, oltre ai medici specialisti ed agli infermieri, che vi lavorano fornendo numerosi servizi a disposizione dei cittadini pisani. Oltre alle pratiche amministrative (CUP compreso), i pazienti con patologie acute e croniche possono recarsi senza appuntamento ogni giorno, tutti i pomeriggi e le mattine del lunedì e venerdì, alla Casa della Salute dove un medico di famiglia di guardia visiterà coloro che ne hanno necessità.

Inoltre, grazie anche alla presenza di un esperto team infermieristico, coloro che soffrono di patologie croniche hanno un percorso di cura dedicato (ad esempio per le ferite difficili, la cura del piede diabetico, il posizionamento e lavaggio del pic e port, ecc.). Non solo, i pazienti assistiti alla Casa della Salute hanno la possibilità di accedere alle visite specialistiche e ad esami strumentali.

Alla Casa della Salute è iniziato anche lo screening, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, per la prevenzione del tumore del polmone e per la cessazione dal fumo e un percorso dedicato ai pazienti con BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva). Inoltre, sono attivi anche gli ambulatori di ecografia toracica, vaccinale, per i pazienti diabetici e per lo screening dell’epatite C.