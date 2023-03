Medicina Trasfusionale, Pontedera per un giorno 'centro regionale' della donazione di sangue

Venerdì 24 marzo Pontedera sarà il 'centro regionale' della medicina trasfusionale grazie al seminario 'Dal donatore al paziente: sicurezza trasfusionale, gestione delle scorte di sangue e PBM (Patient Blood Management)' organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest al Museo Piaggio.



“L’evento - spiega Fabrizio Niglio, direttore dell'Area di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e responsabile scientifico del seminario - riunirà i direttori dei Trasfusionali della Toscana e i capi dei dipartimenti aziendali (Medico, Chirurgico, Infermieristico, Tecnico, dei Servizi, dell'emergenza ecc.) per un confronto aperto sulle tematiche più attuali. In tre sessioni potremo ascoltare alcuni dei professionisti più brillanti fra medici trasfusionisti, infermieri, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ricercatori di IFAC-CNR e colleghi di altri reparti ospedalieri sulla gestione virtuosa delle scorte di sangue, un aspetto quanto mai importante in vista non solo dell'approssimarsi della bella stagione che da sempre porta difficoltà nelle raccolte di emoderivati. Si parlerà inoltre di metodiche alternative alla trasfusione e di Patient Blood Management (PBM) ovvero della gestione corretta del paziente anemico nella fase pre, peri e post operatoria, ma anche di sicurezza trasfusionale grazie alla presenza dei referenti del Rischio clinico e sicurezza del paziente da sempre in prima linea con noi. L'incontro e le sue tematiche sono stati pensati per dare indicazioni pratiche e stimolare il lavoro di squadra. La risposta corale del sistema sangue della Regione Toscana e dei colleghi ospedalieri fa capire quanto sia importante il lavoro quotidiano assicurato da tutti gli operatori sanitari della nostra azienda. Un contributo fondamentale alla realizzazione dell'evento lo hanno dato con il prezioso supporto della Uoc Formazione l’infermiera Monia Sani e la tecnica sanitaria Sara Ponzuoli".



Il seminario ha il patrocinio del Centro Nazionale Sangue, di IFAC-CNR, delle associazioni di donatori Avis, Fratres, Cri, Anpas, Fidas e del Comune di Pontedera. Tra le personalità saranno presenti anche la direttrice del Centro Regionale Sangue, Simona Carli, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e molte altre autorità e rappresentanti aziendali.