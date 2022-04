Dal 20 al 23 aprile torna a Pisa la Settimana Oncologica

Presentate stamani in conferenza stampa presso Palazzo Gambacorti le iniziative della 31ª edizione della Settimana Oncologica che si terrà a Pisa da mercoledì 20 a sabato 23 aprile, organizzate dall'Associazione Oncologica Pisana 'Piero Trivella', con la finalità di far conoscere ai cittadini le attività dell’Associazione, sensibilizzare alla cultura della prevenzione e raccogliere fondi per le iniziative.

Presenti alla conferenza stampa Alessandro Gennai, presidente del Consiglio comunale, che ha portato i saluti istituzionali “riconoscendo l’importanza delle tante attività svolte dall’Associazione, come l’assistenza domiciliare ai malati oncologici, presso il Centro Senologico e l’Hospice, che sono diventate per tanti cittadini pisani, non solo un punto di riferimento, ma un porto sicuro su cui poter fare sempre affidamento”; Veronica Poli, assessore alle Politiche sociali, che si è dichiarata “orgogliosa come amministrazione di ospitare l’iniziativa promossa da un’associazione che da sempre svolge un ruolo determinante e prezioso nell’assistenza e nella cura dei pazienti oncologici”.

A presentare le iniziative Marco Rossi presidente dell’Associazione, che ha ricordato come “la pandemia attraversata abbia causato ulteriore criticità per l’accesso alle cure da parte dei malati oncologici e da qui la conferma dell’esigenza di impegnarsi sia a sostegno dei pazienti che per la sensibilizzazione della cultura della prevenzione”; Maria Giovanna Trivella, tesoriere Associazione, che ha sottolineato “l’importanza di ricostruire, dopo i due anni difficili della pandemia, le attività per la città di Pisa, anche se l’Associazione non ha mai interrotto il legame con i pazienti, i volontari e le strutture sanitarie” e infine Anna Bracciotti, segretaria direttivo Associazione che ha testimoniato la presenza di giovani volontari all’interno dell’Associazione.

L’edizione di quest’anno prevede diversi eventi, alcuni dei quali si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid. Si comincerà mercoledì 20 aprile con un incontro tra volontari, soci e amici dell’AOPI che si terrà presso il locali della Stazione Leopolda di Pisa (piazza Guerrazzi), con inizio alle ore 16, cui seguirà l’assemblea dei soci dell’associazione.

Giovedì 21 aprile, su piattaforma telematica Google-Meet (il cui link verrà riportato sul sito www.aopitrivella.it) saranno presentati, con inizio alle ore 16, i progetti di prevenzione e riabilitazione oncologica che l’AOPI metterà in campo nel 2022. In particolare, la dottoressa Antonella Bertozzi, direttore della U.O. di Andrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, presenterà un progetto di screening di patologie oncologiche in ambito andrologico finanziato dall’AOPI, mentre il dottor Gianluca Calvio parlerà del progetto 'Alla scoperta del Sé, immersi nel verde', rivolto a pazienti oncologici in fase di follow-up, anch’esso finanziato dal sodalizio pisano.

Venerdì 22 aprile al Teatro Nuovo di Pisa (piazza della Stazione 16), con inizio alle ore 21.15, verrà presentato il recital 'Una illogica allegria', antologia con musica dal vivo di canzoni e monologhi del repertorio di Giorgio Gaber, che sarà interpretato da Marco Rossi, con l’accompagnamento della violinista Linda Leccese e del chitarrista Daniele Guerrazzi. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito e ad offerta libera per raccogliere fondi a sostegno delle attività e dei progetti dell’AOPI. Per lo spettacolo è gradita la prenotazione telefonando, dalle ore 9 alle ore 13 dei giorni lavorativi, al numero 370 3623354.

Infine, la Settimana Oncologica terminerà sabato 23 aprile con una cena sociale (con inizio alle ore 20) che si terrà presso il ristorante Da Rino, in via Aurelia Nord 34, con prenotazione obbligatoria al numero 370 3623354 dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì a venerdì.