Screening cognitivo gratuito al centro 'Gambaccini' di Ospedaletto

Viste le numerose richieste, il Centro di neuroriabilitazione Memento 'Gianna Gambaccini' di Ospedaletto torna ad offrire lo screening cognitivo gratuito. Lo screening permette di individuare un iniziale decadimento cognitivo in modo da poterlo prevenire o stabilire una diagnosi precoce. Si tratta di una serie di test neuropsicologici utili a valutare funzioni cognitive fondamentali come la memoria, l'attenzione, il linguaggio e il ragionamento. Le visite per la prevenzione delle malattie che si manifestano con progressivi deficit cognitivi si effettueranno mercoledì 23 febbraio, in via Ferraris 10, ad Ospedaletto, dalle 9 della mattina, e saranno riservati a persone dai 55 anni in su. Necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241.

"Questo è il secondo appuntamento che il Centro Memento ha organizzato per favorire la prevenzione, onorando la memoria della dottoressa Gianna Gambaccini, indimenticabile medico e assessore al Sociale del Comune di Pisa. Alla sua memoria è intitolato il nostro Centro. Il test è particolarmente indicato per coloro che hanno problemi di memoria o nel mantenere l'attenzione, nel pianificare sequenze complesse per svolgere un compito" è l'invito di Antonio Melani, responsabile area amministrativa del gruppo Memento.