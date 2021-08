Eliminare le cimici in casa, i migliori rimedi naturali

In estate capita spesso di trovare all'interno della propria casa delle cimici. Questi insetti non sono pericolosi per gli uomini, ma emottono un odore intenso che serve loro per allontanare i predatori. Vediamo i migliori rimedi naturali per tenerli alla larga dalla nostra abitazione.

Sigillare i punti d'ingresso

Per prima cosa è necessario sigillare i potenziali punti d'ingresso, quali porte e finestre, con del silicone. Se gli infissi sono vecchi e danneggiati, dobbiamo ripararli installando delle guarnizioni o dei paraspifferi. Se hanno danni importanti, possiamo pensare di sostituirli in modo da ripararsi meglio dal freddo durante l'inverno e ridurre l'utilizzo dei riscaldamenti.

Installare zanzariere

In estate, con le finestre aperte, occorre installare delle zanzariere, così da impedire l'ingresso non solo delle cimici, ma anche di zanzare, mosche, moscerini ed altri insetti.

Eliminare fonti d'umidità

Eliminare l'umidità sia dentro che fuori casa è un modo per prevenire le infestazioni di parassiti. Le cimici, infatti, tendono a cercare acqua e cibo e sono attirate dagli ambienti umidi.

Piante aromatiche

Le cimici si nutrono di piante: basta quindi metterne sul davanzale della finestra una con un aroma intenso, come ad esempio il basilico, per far sì che le cimici vengano attratte dall'odore e quindi catturarle tutte insieme.

Aglio antiparassitario naturale

L'aglio è un antiparassitario naturale che allontana gli insetti. Possiamo quindi piantarne uno spicchio in dei vasi da sistemare sul balcone oppure preparare una soluzione. All'interno di un bicchiere d'acqua possiamo schiacciare un paio di spicchi d'aglio e, una volta inserito il composto all'interno di una bottiglietta spray, basta spruzzarlo vicino alle finestre, sui davanzali e sulle porte.

Farina fossile

Altro rimedio naturale per tenere alla larga le cimici è costituito dalla farina fossile, roccia generata dalla sedimentazione di alghe risalenti a milioni di anni fa. In questo caso non dobbiamo fare altro che sistemarla vicino ai balconi o alle finestre per evitare l'ingresso delle cimici.

Tea tree oil

Il tea tree oil, grazie al suo profumo intenso, allontana le cimici. Oltre a diluirlo nell'acqua e spruzzarlo sulla soglia di casa, può essere utilizzato quando facciamo la lavatrice. Aggiunto al detersivo, il bucato profumerà e le cimici si terranno lontane da vestiti e abiti.

Proteggere il cibo

Importante poi conservare gli alimenti all'interno di contenitori di vetro o ermetici. I rifiuti, inoltre, devono essere smaltiti periodicamente, soprattutto in estate quando le temperature sono particolarmente alte.

Avere il giardino pulito

Le cimici si nutrono di vegetali: per questo motivo occorre tenere in ordine il giardino eliminando i rami secchi. Infine, se all'esterno si ha legna da ardere, meglio posizionarla lontana dall'entrata di casa, in quanto questi insetti potrebbero nascondersi al suo interno.