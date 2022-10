Ecco l'edizione 2023 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri

Anche a Pisa, come in tutta Italia, è stato presentato lo storico almanacco, sempre più ricercato da collezionisti e appassionati

Stamattina, venerdì 28 ottobre, nella sede dei Carabinieri di Pisa è stato presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri (edizione 2023). Dodici preziose stampe, una per ogni mese dell'anno, unite da quello che è il tema portante di questa edizione: la sostenibilità ambientale. "È importante - sottolinea il Tenente Colonnello Giovanni Mennella, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Pisa - vivere e interagire con un territorio così come lo è preservare l'ambiente per le generazioni future".

A illustrare il contenuto delle tavole, tra i simboli dei Carabinieri e il loro impegno costante sul territorio, il maggiore Francesca Lico.