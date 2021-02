Porte aperte e musica dal Verdi: è 'Facciamo luce sul teatro'

Si è svolta ieri sera, 22 febbraio, l'iniziativa 'Facciamo luce sul teatro' a cui ha aderito anche la Fondazione Teatro Verdi di Pisa. Sulla propria pagina Facebook l'ente ha pubblicato un video che mostra quando 'andato in scena': porte aperte, luci e musica nella struttura, chiusa per le misure anti-Covid, ma con numerose persone presenti fuori per testimoniare la vicinanza e la voglia di ripartire.

"Il Teatro Verdi - ha commentato il sindaco di Pisa Michele Conti - ha voluto dare un segnale alla città partecipando all’iniziativa nazionale 'Facciamo luce sul Teatro'. Per due ore si sono accese le luci e si è ascoltata la musica che proveniva dalle finestre della facciata. Una bella iniziativa utile in questo momento difficile per il mondo della cultura cittadina che sta pagando un prezzo altissimo in questa crisi. La nostra città, così come molti altri luoghi d'Italia, vive di cultura, di sapere e di bellezza e far ripartire tutto questo, pur rispettando le regole sanitarie, è una necessità primaria".

La manifestazione si estende questa sera, 23 febbraio, anche a Pontedera, dalle 19.30 alle 21.30, al Teatro Era. "L'obiettivo condiviso dell'iniziativa, ad un anno di distanza dalla chiusura - specifica il sindaco Matteo Franconi - è sensibilizzare il nuovo Governo, all'interno di ogni precauzione a tutela della salute pubblica, perchè si possa ascoltare ed accogliere anche la sofferenza di tutta la filiera della cultura e si possa programmare, in sicurezza e per tempo, il momento di riaprire i nostri teatri, le nostre sale musicali, i nostri cinema".