Giovane e di successo: l'azienda Sixth Sense cresce e annuncia assunzioni

Un'azienda leader di crescita 2021 e 2022 (fonti Sole24Ore, Financial Times). 50 dipendenti, tutti giovani, tra Pisa e Roma. Un aumento di fatturato da 246.000 euro a 2.611.000 euro. Una nuova sede più ampia (circa 500 mq) a Pisa. Risultati, questi, raggiunti in sei anni, dopo una crescita vertiginosa. All'inizio, nell'ormai lontano 2015, erano partiti soltanto in due. Ora la Sixth Sense, azienda digitale nata come spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si amplia e annuncia una campagna di reclutamento per l’assunzione di 25 dipendenti nel 2022. Stamattina, venerdì 3 dicembre, l'inaugurazione del nuovo spazio all’interno di un modernissimo Tech Hub in via Pietro Nenni, 24. Un'occasione per conoscere anche la storia della Sixth Sense. "Abbiamo cominciato con analisi dei dati e predittive, fino a sviluppare un nostro prodotto", racconta Gianluca Nastasi, fondatore di Sixth Sense e ingegnere cresciuto nell’Istituto TeCIP della scuola d'eccellenza pisana come Giacomo Filippo Porzio, altro fondatore dell'azienda. "Siamo arrivati ad un punto molto gratificante - spiega Porzio. "In questi anni - continua - siamo cresciuti molto, lavoriamo con clienti in tutto il mondo. Siamo partiti in due e oggi siamo in 50. A noi piace vedere tutto questo come una parte del percorso, e non un traguardo. Le prospettive sono infatti quelle di crescere ancora". E Pisa è un terreno particolarmente fertile da questo punto di vista, come spiega Renato Giacobbo Scavo, oggi presidente di SIXTH SENSE e AD di CrestOptics, che ha creduto da subito nel progetto. Centrale la rete tra il mondo delle imprese e quello dell'università. "Ci sono un gran numero di giovani che dimostrano quanto sia importante investire sulla formazione di alto livello - sottolinea la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Sabina Nuti. "In questo modo possiamo portare sviluppo e crescita economica nel territorio in cui operiamo".