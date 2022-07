Intitolato al benefattore Mario Marianelli il nuovo Presidio Riabilitativo della Stella Maris a Marina di Pisa

Riqualificato e ampliato il complesso dell'ex Villa Giotto, che adesso ospita l'Istituto di Riabilitazione, una Residenza Sanitaria per persone con disabilità e anche un Centro di Ricerca per piccoli pazienti

Inaugurato stamattina, lunedì 4 luglio, alle presenza di tante autorità la nuova struttura della Fondazione Stella Maris a Marina di Pisa, in via Flavio Andò. E insieme all'inaugurazione ufficiale della struttura, anche l'intitolazione a Mario Marianelli, imprenditore del settore conciario, grande amante dell'arte e benefattore, che ha donato 1 milione di euro per l'acquisto da parte della Fondazione dell'ex Colonia Giotto di Marina. L'investimento complessivo, tra riqualificazione e ampliamento, ammonta a 6 milioni di euro. Il nuovo Presidio Riabilitativo dell'IRCCS Fondazione Stella Maris ospita, negli spazi riqualificati dell'ex Colonia, l'Istituto di Riabilitazione e una Residenza Sanitaria per disabili (con 54 posti letto a ciclo continuativo e 8 a ciclo diurno). Poi, nella nuova struttura, c'è il Centro Ambulatoriale per piccoli pazienti dai 12 a 36 mesi, dove si attueranno terapie innovative anche per l'autismo, messe a punto dalla Fondazione.

"Oggi - dice la dottoressa Graziella Bertini, direttore del Presidio Riaiblitativo e Responsabile RSD di Marina di Pisa - abbiamo finalmente inaugurato lo spazio in cui ci siamo trasferiti con i nostri pazienti il 27 marzo scorso dal Presidio di Montalto, nel Comune di Fauglia, dove eravamo in precedenza".

Una realtà, quella di Marina, che si inserisce nel più ampio programma di investimenti portati avanti dalla Fondazione, come spiega il Vescovo di San iniato, Mons. Andrea Migliavacca. "Un giorno di festa" anche per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e per il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Noi crediamo molto in strutture come queste", ha sottolineato il sindaco di Pisa Michele Conti.