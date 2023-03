Quartieri popolari, attacco di Asia Usb ad Apes: "Manutenzioni assenti e conguagli esosi"

Delegazioni dei quartieri del Cep, Calambrone e via Norvegia sono state in presidio ieri mattina 10 marzo davanti gli uffici Apes di Piazza Facchini. Ad accompagnare i residenti il sindacato inquilini Asia Usb, che con Federica Duchini ha esposto i problemi "delle mancate manutenzioni ordinarie degli immobili popolari" e dei "conguagli esosi e non giustificati, spese condominiali che superano in molti casi l'ammontare degli affitti". "Sono passati 5 anni dall'avvento della Giunta Conti - scrive in una nota Asia Usb - e la realtà dei quartieri periferici e delle case popolari della nostra città è la stessa lasciata dalla precedente giunta a guida Pd. Incuria, degrado e aumento dei costi di gestione per le famiglie delle case popolari. Questa è la realtà delle nostre periferie, contro la quale continuiamo a batterci insieme ai suoi abitanti nei picchetti anti-sfratto e nelle assemblee pubbliche nei quartieri popolari".

Presente al presidio Potere al Popolo Pisa: "Da settimane in molti quartieri popolari stanno arrivando conguagli da migliaia di euro nelle spese condominiali, che superano di gran lunga il canone d'affitto, riferiti a servizi totalmente inesistenti! Da una parte aumenti dei costi di servizi assenti o gonfiati a causa delle mancate opere di adeguamento (vedi i sistemi fognari), dall'altra assenza di manutenzione strutturale, barriere achitettoniche, illuminazione, verde in abbandono, case popolari chiuse da anni nonostante la sede di abitazioni che vive la nostra città, prima a livello nazionale per numero di sfratti. Gli abitanti delle periferie e delle case popolari vengono ancora considerati come cittadini di serie b. L'ente gestore e il Comune non hanno ancora una volta saputo dare alcuna spiegazione alle richieste abitanti dei quartieri popolari, che vengono già colpiti da un carovita crescente e che si trovano a pagare servizi inesistenti".