Un itinerario tra i presepi più belli a Pisa e provincia Qualche consiglio per godersi l'atmosfera natalizia del territorio

Niente è più natalizio dei presepi. E con l'avvicinarsi del 25 dicembre, a Pisa e provincia sarà possibile ammirnarne di spettacolari, spesso incastonati in borghi storici che li renderanno ancora più suggestivi. Ecco quindi un itinerario tra i presepi, spesso tradizionali, del territorio.

Già la location, una cantina del Settecento, basterebbe da sola. Invece tra le nicchie e rami d'ulivo spuntano pastorelli, case, corsi d'acqua e tanti personaggi illuminati da centinaia di luci. È il presepe dell'Angelo di Vicopisano, aperto dal 18 dicembre al 8 gennaio e giunto alla sua 25esima edizione, frutto del meticoloso lavoro di anni e anni. Tutto da ammirare.

Da giovedì 8 dicembre, come da tradizione, riaprono al pubblico i Presepi storici animati Meucci, che saranno visitabili fino al 29 gennaio 2023 nella splendida cornice della Certosa monumentale di Calci. Basta scostare le tende all'ingresso per trovarsi catapultati nell'atmosfera della natività, con tanti personaggi in movimento fatti a mano negli anni Cinquanta dai fratelli Meucci e che sono stati esposti in tantissime parti del mondo.

Spostandosi alla Val di Cecina non può mancare una tappa a Riparbella, dove la sera del 24 dicembre, dopo la Santa Messa di mezzanotte, si inaugura il Presepe Animato, un percorso realizzato dai paesani attraverso i luoghi della vita di Gesù. Allestito nei locali dell’ex Cinema in Piazza della Madonna 1, si estende per circa 80 metri quadrati e conta oltre 140 statuine animate alte 20 centimetri che praticano i mestieri artigianali tradizionali. Tanti gli eventi che accompagneranno il presepe, dagli stand gastronomici alla casetta di Babbo Natale.

Presepe di San Romano e i la via dei presepi a Marti

Tappa imperdibile per chi ama i presepi è San Romano, un tempo teatro di una sanguinosa battaglia tra Pisani e Fiorentini immortalata dal pittore Paolo Uccello. Nel chiostro del Santuario della Madonna è allestito dal 1922 un presepe artistico tra i più apprezzati della Toscana: 300 metri quadrati di esposizione, 2 mesi di lavoro per allestirlo, accoglie una media di 20.000 visitatori all’anno. Nel vicino paese di Marti, ci sono poi gli oltre 100 'Presepi sulla via', realizzati dagli abitanti che trasformano le stradine dell’antico borgo in una grande mostra a cielo aperto.

Il presepe palestinese di Cigoli

Degno d’attenzione anche il presepe di Cigoli, dove, all’interno del suggestivo Santuario della Madre dei Bimbi, viene realizzato un presepe palestinese tra i più tecnologici d’Italia. Le dimensioni sono cresciute di anno in anno fino a raggiungere i 100 metri quadrati, occupando tutto lo spazio disponibile nei locali adiacenti al Santuario e raggiungendo un livello di dettaglio quasi maniacale. Queste caratteristiche acquisite negli anni grazie al lavoro, alla passione e all'esperienza del Gruppo Giovani Presepisti, ha fatto sì che Cigoli si posizionasse ai vertici dell'arte presepistica italiana.

I presepi artistici a Montefoscoli e Forcoli

Vicino a Palaia, non va dimenticato il tradizionale presepe vivente di Montefoscoli 'Un giorno da Presepe… in Arte', l’originale presentazione di un presepe vivente ambientato nei locali del Museo della Civiltà Contadina. Poi basta andare nel vicino paese di Forcoli, in Piazza Sant'Antonio, dove è allestito il presepe artistico di Massimo Brini: una grande scenografia di personaggi in movimento, suoni, luci. Il Presepe nel 2019 è stato esposto anche in Vaticano e visitato da Papa Francesco.