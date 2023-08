Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 26 e 27 agosto Ecco gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Numerosi gli appuntamenti in programma a Pisa e provincia nell'ultimo weekend di agosto. Ecco quindi qualche suggerimento per trascorrere le giornate di sabato 26 e domenica 27 in totale relax.

Domenica 27 agosto, alle 22 sul palco di Eliopoli, appuntamento con 'Tragicomica', primo spettacolo della scuola di teatro diretta dall'attore Ubaldo Pantani. Sette storie che raccontano ognuna uno spaccato di vita tragicomica: dalla riflessione sulla vita del lavoratore turnista alla condivisione dei piaceri della pensione, dall'apologia del cantante innamorato alla guerra combattuta contro gli attacchi di panico.

Nelle domeniche di fine estate, la Sinagoga di Pisa ed il cimitero ebraico di piazza dei Miracoli si aprono alle visite guidate. Scrigni d'arte e di cultura, i due siti raccontano le millenarie vicende della comunità ebraica pisana ed il rapporto con la città di Pisa, una delle poche che nella storia non ha mai visto la creazione di un ghetto.

Sabato 26 agosto torna a Volterra il 'Ludus Balistris - Palio dei Balestrieri'. Nella cornice di Piazza dei Priori allestita a festa, dalle 21.15, si potrà ammirare il duello tra cinque delle compagnie di balestrieri migliori d’Italia. I Balestrieri di Pisa Porta San Marco, la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Compagnia Balestrieri di Pisa, la Società Terzieri Massetani e la Compagnia Balestrieri della Città di Volterra si sfideranno al cospetto dei Priori e dei notabili delle Città per aggiudicarsi la vittoria sul piatto e sul corniolo, proponendo uno spettacolo che offrirà l’opportunità di conoscere l'arte del tiro con la balestra.

Venerdì 25 e sabato 26 agosto si terrà la prima edizione del Ripa Summer Festival, manifestazione interamente dedicata alle cover band all'insegna del divertimento e del buon cibo.

Torna l’enigmistica a San Giuliano Terme con il cruciverba musicale e i rebus in vetrina. Ormai giunta alla nona edizione, "Enigmando" fa parte della tradizione del borgo dei Bagni.

Dal 25 al 27 agosto e poi dal 1 al 3 settembre torna la Festa del Carretto a Latignano. Durante le serate i visitatori potranno trovare cucina tipica toscana, papero, trippa, specialità alla brace e molto altro, il tutto accompagnato da serate musicali da ballo.

