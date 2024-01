Il 27 gennaio anche a Pisa siamo scesi in Piazza XX Settembre per dire "Mai più per nessuno! Respingiamo i divieti di Piantedosi!"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Governo ha cercato di vietare le manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese con la scusa del "Giorno della memoria", sotto l'evidente pressione del governo d'Israele. Nell'anniversario del giorno in cui l'Armata Rossa liberava il campo di sterminio di Auschwitz come Potere al Popolo siamo scesi in piazza in tutti Italia per sostenere la resistenza palestinese perché siamo fermamente convinti che sia il modo più giusto di onorare i milioni di morti ebrei, slavi, Sinti, caminanti, omosessuali, sia quello, oggi, di stare dalla parte della Palestina. Laddove anche la Corte internazionale dell'Aja si è pronunciata riconoscendo il "rischio di genocidio", grazie all'esposizione del Sud Africa. Al contrario i paesi occidentali, dagli USA all''UE, che si dimostrano complici del massacro del popolo palestinese, intervenendo anche militarmente al fianco di Israele nel Mar Rosso a cui si unisce anche l'Italia con le navi della Marina militare. La memoria non sia una giornata vuota di significato, o peggio ancora un modo per pulirsi la coscienza per continuare poi a commettere sempre gli stessi errori. Mai più, oggi, significa essere dalla parte del popolo e della resistenza palestinese. Mai più, oggi, significa non voltarsi dall'altra parte quando un intero popolo è massacrato, costretto a vivere in un regime di violenza, soprusi ed apartheid. Mai più, oggi, significa stare dalla parte di tutti i popoli oppressi che lottano per la propria libertà e autodeterminazione. Perché il domani non sia come ieri. Palestina libera!



Potere al Popolo a Pisa