Ringraziamenti

Voglio ringraziare pubblicamente l’assessore Giovanna Bonanno e il consigliere Alessandro Bargagna, a nome di noi genitori e della responsabile di plesso Aurora Agosta della primaria Giuditta Newbery di Marina di Pisa.

Aver fatto fede ad un provvedimento di sicurezza è stato molto importante visto che la gestione “transenne in entrata e uscita” era di nostra responsabilità.

Un servizio dedicato che veniva chiesto da tempo, ma che non trovava la strada della fattibilità.

Un nuovo anno scolastico con una bella novità per tutte le nostre famiglie!

Cordialmente,

un genitore