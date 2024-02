Via Ettore Socci · Putignano

Via Ettore Socci · Putignano

Piazza Socci, campo sportivo del Navacchio, abbandoni quotidiani di rifiuti dall'altra settimana. Non fanno in tempo a rimuoverli che riappaiono più di prima. Il tutto sotto l'occhio di una telecamera che, se funzionasse, ci farebbe ricchi a suon di multe. Tutto segnalato via App al Comune.