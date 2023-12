Boati e scariche elettriche in via Antonio Fratti

Segnalo che è da diversi giorni presente un problema sulla linea elettrica della corte privata in via Antonio Fratti 14, in seguito a pioggia anche di lieve entità, si verificano scariche elettriche e botti a causa di un probabile cavo elettrico scoperto (probabilmente dell'illuminazione urbana). È possibile vedere i bagliori tipici di un cortocircuito in prossimità di cavi elettrici antistanti la mia abitazione o di un lampione stradale rotto da cui penzolano i circuiti, anche se non riesco a localizzare bene la fonte. È diventato impossibile dormire perché si viene svegliati dai botti continui in caso di pioggia e la situazione è insostenibile in quanto la corrente va e viene di continuo alla mia abitazione e alle case indipendenti accanto alla mia. Ho segnalato più volte ad edistribuzione il danno, che segnalano come risolto ma non è vero perché ad ogni pioggia sono botti, scariche elettriche, apparecchi bruciati e interruzioni di corrente. Il problema non è risolvibile in autonomia con un elettricista privato, poiché non è un problema della mia abitazione ma l'erogazione di corrente viene cessata all'esterno (contatore inattivo).