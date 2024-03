Corsa ad ostacoli per una semplice prestazione sanitaria

Il degrado del servizio sanitario regionale è sempre più evidente. Anche il fare delle semplici analisi del sangue diventa un'impresa nella nostra città. Dal primo di marzo le strutture private non sono più convenzionate con la regione Toscana. Il Centro Unico di Prenotazione, anche con modi sgarbati, comunica che non rientra fra i suoi compiti accettare prenotazioni per esami del sangue e di prenotare tramite la piattaforma on-line Zero file. Nulla da dire se poi fosse possibile raggiungere lo scopo, ma nei giorni 13 e 14 marzo la piattaforma non offriva alcuna prenotazione. Non è da discutere la volontà di internalizzare questo tipo di prestazione, ma semplicemente averlo fatto senza che le strutture sanitarie ospedaliere siano in grado di offrire un buon servizio. Costringere a presentarsi senza prenotazione ai Centri Prelievo, che ovviamente risulteranno sempre più affollati, è un danno per i cittadini e per il personale sanitario su cui si scarica lo stress accumulato per lunghe attese. Un'altro disservizio in un settore di fondamentale importanza per i cittadini più disagiati che non possono ricorrere al proprio portafoglio per tutelare la propria salute. Una conseguenza dei continui tagli alla spesa sanitaria.