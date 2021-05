Degrado in via Garzella nel comune di Cascina

Gallery







La situazione di via Garzella non è più sostenibile, dopo anni di denunce nel centro del paese continua a persistere una discarica a cielo aperto, sotto il cartello della fermata dell’autobus (linea Pisa Musigliano), sotto il semaforo e nel centro del paese dove si trovano alcune attività commerciali che rendono un servizio all’intera ansa dell’Arno che ormai conta quasi 5000 abitanti. Le denunce sono state varie e ripetute, la richiesta di porre fine a questo degrado è stata articolata non con il solo rimuovere i materiali riversati, ma con la richiesta visto che siamo nel centro del paese di costruire un marciapiede, si parla di 10/15 metri, non si tratta di grandi opere, e la realizzazione in quel punto di una bacheca per la pubblica affissione, in sintesi di migliorare il decoro urbano. Con il cambio dell’amministrazione speriamo di veder risolvere il problema ormai annoso, anche perché a questo in via Garzella si è aggiunto il problema del parcheggio, visto che quello che veniva utilizzato da tutti era privato e i proprietari se lo sono giustamente ripreso. Anche qui non viene chiesto di demolire gli edifici per realizzare un parcheggio, ma di utilizzare a questo scopo alcune aree all’inizio del paese. Perché è meglio fare alcuni metri a piedi ma avere un parcheggio che non sapere dove parcheggiare, e in conseguenza trasformare le strade in parcheggi creando difficolta al transito andando a restringere la carreggiata.