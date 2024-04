Nonostante numerose segnalazioni fatte negli anni scorsi, i marciapiedi in via Tommaso Rook continuano ad essere in queste condizioni. Queste foto ritraggono il marciapiede all'altezza del Largo Frà Bartolomeo da San Concordio, ma tutto il resto non è migliore, soprattutto all'altezza del parcheggio ubicato dove si trovava il circolo Gatto Verde. Sarebbe opportuno un intervento risolutivo.