Ottimo che l'amministrazione comunale abbia recuperato il Tondo in fondo alle Piagge. Nello stesso contesto, tuttavia, sarebbe stato importante anche recuperare il parco giochi subito accanto che, da sempre, versa in uno stato di degrado importante. Poi certo, per la maleducazione della gente che abbandona i rifiuti a pochi metri dai cestini della spazzatura non c'è soluzione semplice.