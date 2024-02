Congratulazioni al neo ingegnere!

"Caro Fratello, non avevo alcun dubbio sulle tue capacità, un percorso difficile come la Laurea in Ingegneria tu l’hai affrontata in maniera egregia, spavalda e con la giusta concentrazione, non ti sei mai fermato e hai battuto qualsiasi intoppo di percorso e finalmente hai realizzato il tuo grande sogno, sono orgogliosa di te e sono sicura che sarai un grande Ingegnere! L'ingegner Santoro! I migliori auguri per il tuo futuro, Tua Sorella".

Una dedica speciale per il neo ingegnere che si è laureato a pieni voti all'Università di Pisa in Ingegneria robotica e dell'automazione.