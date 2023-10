Discariche a cielo aperto in Lungarno Guadalongo

Gallery









Ogni volta che viene tagliata l'erba si ripete la stessa scena: emergono piccole discariche a cielo aperto, segno di inciviltà e degrado nella periferia di Pisa (neanche tanto periferica dato che siamo a pochi passi dal ponte della Vittoria). Sicuramente l'assenza totale di cestini in questa zona dimenticata della città non aiuta, non se ne trova uno dal parcheggio dopo ponte della Vittoria a tutto il tratto di argine pedonale che arriva fino a Riglione. E in anni e anni non ho mai visto un servizio di pulizia, vergognoso.